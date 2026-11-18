Российский рэпер Руслан Тушенцов, выступающий под псевдонимом CMH, сообщил, что оказался в тюрьме на индонезийском острове Бали. Причины произошедшего артист пока не объяснил, написав об этом в своём Telegram-канале.

«Я на Бали в тюрьме. Пока [ничего] непонятно, скоро постараюсь выйти на связь», — рассказал музыкант подписчикам.

Позднее в канале Тушенцова появилось видеообращение представителя его команды. Он попросил поклонников не паниковать и не заваливать сообщениями близких артиста, поскольку достоверной информации о случившемся пока нет.

«Мы пытаемся связаться с индонезийским консульством, чтобы получить какую-то информацию. Как только информация будет у нас, мы с вами свяжемся», — сообщил представитель рэпера.

По его словам, команде пока не удалось установить связь с самим исполнителем. Обстоятельства предполагаемого задержания и причины нахождения музыканта в тюрьме остаются неизвестными.

CMH — сценический псевдоним петербургского музыканта и блогера Руслана Тушенцова. Среди его известных работ — композиции «Верните мой 2007», «Быстрый», «Паранойя» и совместный с Инстасамкой трек «GTA». Артист также рассказывал о наличии у него синдрома Туретта.