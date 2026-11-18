Кристен Стюарт может вновь встретиться с Робертом Паттинсоном на экране, но теперь уже в роли его противницы. Звезду «Сумерек» включили в список из 22 актёров, которых хотели бы видеть злодеями в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет Variety.

Идею необычного воссоединения предложили поклонники вампирской саги, в которой Паттинсон и Стюарт сыграли влюблённых Эдварда Каллена и Беллу Свон. Однако журналисты считают, что актрисе больше подошла бы роль главной злодейки, а не очередной девушки агента 007.

«Пожалуйста, Amazon MGM, воплотите в жизнь эту фанатскую фантазию о Белле Свон и Эдварде Каллене», — призвали авторы подборки. Они даже предложили сделать приспешником героини Стюарт актёра Тейлора Лотнера, сыгравшего оборотня Джейкоба Блэка в «Сумерках». Так знаменитый любовный треугольник мог бы получить неожиданное продолжение.

В список потенциальных противников Бонда также попали Анджелина Джоли, Киллиан Мёрфи, Том Хиддлстон, Тимоти Шаламе, Идрис Эльба и даже Пирс Броснан, который сам играл британского суперагента. При этом Брэд Питт уже публично выразил желание примерить образ злодея. Узнав о назначении Паттинсона, он заявил, что с удовольствием поработал бы с ним и режиссёром Дени Вильнёвым.

Ранее Life.ru рассказывал о назначении Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом и подробностях предстоящей картины. Актёр сменит Дэниела Крейга, который завершил участие во франшизе в 2021 году. Режиссёром 26-го фильма официальной бондианы станет Дени Вильнёв, а сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Дата выхода картины пока не объявлена.