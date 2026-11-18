Наследник богатой семьи: Стало известно, с кем закрутила роман Валя Карнавал
Вале Карнавал приписали роман с сыном бывшего владельца «Рост-банка»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karna.val
Блогерше и певице Вале Карнавал приписывают новый роман с 31-летним Азаматом Шишхановым. Личность предполагаемого избранника звезды раскрыло издание Super.ru со ссылкой на собственного инсайдера.
По информации журналистов, после расставания с предпринимателем Аргишти Эвояном артистка начала новые отношения, хотя публично об изменениях в личной жизни не объявляла.
Поводом для обсуждений стали фотографии, которые Валя недавно опубликовала в соцсетях. На одном из снимков она нежно смотрит на мужчину, не показывая его лица, а на другом видна рука спутника с часами, стоимость которых оценивают примерно в 41 миллион рублей.
Как утверждает Super, загадочным мужчиной может быть Азамат Шишханов. Его отец Микаил Шишханов ранее владел «Рост-банком» и приходится племянником предпринимателю Михаилу Гуцериеву.
Чем сейчас занимается предполагаемый избранник Карнавал, неизвестно. Согласно сведениям СПАРК-Интерфакс, на которые ссылается издание, прежде Шишханов входил в число совладельцев ООО «АРТМИР». Компания работала в сфере косметических и парикмахерских услуг, однако в марте 2025 года была ликвидирована Федеральной налоговой службой.
До предполагаемого романа с Валей Азамат более года встречался с блогером Лунаком. Недавно девушка сообщила подписчикам о завершении этих отношений.
Сама Карнавал пока не подтвердила информацию о новом возлюбленном и продолжает скрывать его личность. Таким образом, сведения о романе с Шишхановым остаются сообщением источника Super, а не публично установленным фактом.
Ранее Life.ru сообщал, что Валя Карнавал завершила семилетнее сотрудничество с продюсером Заиром Юсуповым, а у её ИП обнаружили налоговую задолженность в размере около 260 тысяч рублей. Певица объявила о прекращении совместной работы 1 октября, подчеркнув, что рассталась с продюсером без конфликта.