Блогерше и певице Вале Карнавал приписывают новый роман с 31-летним Азаматом Шишхановым. Личность предполагаемого избранника звезды раскрыло издание Super.ru со ссылкой на собственного инсайдера.

По информации журналистов, после расставания с предпринимателем Аргишти Эвояном артистка начала новые отношения, хотя публично об изменениях в личной жизни не объявляла.

Поводом для обсуждений стали фотографии, которые Валя недавно опубликовала в соцсетях. На одном из снимков она нежно смотрит на мужчину, не показывая его лица, а на другом видна рука спутника с часами, стоимость которых оценивают примерно в 41 миллион рублей.

Как утверждает Super, загадочным мужчиной может быть Азамат Шишханов. Его отец Микаил Шишханов ранее владел «Рост-банком» и приходится племянником предпринимателю Михаилу Гуцериеву.

Чем сейчас занимается предполагаемый избранник Карнавал, неизвестно. Согласно сведениям СПАРК-Интерфакс, на которые ссылается издание, прежде Шишханов входил в число совладельцев ООО «АРТМИР». Компания работала в сфере косметических и парикмахерских услуг, однако в марте 2025 года была ликвидирована Федеральной налоговой службой.

До предполагаемого романа с Валей Азамат более года встречался с блогером Лунаком. Недавно девушка сообщила подписчикам о завершении этих отношений.

Сама Карнавал пока не подтвердила информацию о новом возлюбленном и продолжает скрывать его личность. Таким образом, сведения о романе с Шишхановым остаются сообщением источника Super, а не публично установленным фактом.