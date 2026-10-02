После отмены концерта и разрыва с продюсером у Вали Карнавал нашли долг перед ФНС

У блогера и певицы Вали Карнавал обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой. По данным Super, за её ИП числится долг в размере 260 749 рублей 86 копеек.

Это уже не первый случай, когда у Карнавал находят налоговую задолженность. В конце июня Super сообщал о долге примерно в 150 тысяч рублей, а в феврале сумма превышала 600 тысяч.

Новая информация появилась вскоре после серьёзных изменений в работе певицы. 1 октября Карнавал объявила, что завершает семилетнее сотрудничество с продюсером Заиром Юсуповым. Причину расставания она не раскрыла, подчеркнув лишь, что они заканчивают совместную работу без конфликта.

До этого исполнительнице пришлось отменить первый большой сольный концерт. По словам Карнавал, провести шоу не удалось из-за технических проблем, которые её команда не смогла устранить.

При этом налоговые вопросы у певицы касаются не только её статуса индивидуального предпринимателя. У связанной с ней компании Karnity ранее также образовалась задолженность перед ФНС. Сама Карнавал свежие данные о долге своего ИП пока публично не комментировала.

Ранее Life.ru писал, что принадлежащий Карнавал BMW M4 выставили на продажу за 12,5 миллиона рублей. На автомобиле к тому моменту числилось 149 штрафов общей стоимостью около 155 тысяч рублей, большинство из которых уже было оплачено.