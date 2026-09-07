BMW M4 Вали Карнавал выставили на продажу за 12,5 млн рублей

Спорткар BMW M4, принадлежащий блогеру Вале Карнавал, появился среди объявлений о продаже автомобилей. Стоимость машины установили на уровне 12,5 миллиона рублей. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на инсайдера.

Карнавал стала владелицей спорткара весной 2024 года. За этот период BMW практически не успел получить серьёзный пробег — одометр прибавил около 8 тысяч километров. При этом за машиной накопилась внушительная история административных нарушений.

Всего на автомобиль пришлось 149 штрафов общей стоимостью 155 тысяч рублей. В перечне оказались как нарушения ПДД, так и претензии, связанные с парковкой: среди постановлений были превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и неоплаченная стоянка. Основная часть начислений уже погашена. Однако два постановления на 7 тысяч рублей остаются неоплаченными.

Ранее Life.ru писал, что компания блогерши и певицы Вали Карнавал задолжала Федеральной налоговой службе более 154 тысяч рублей. Фирма занимается онлайн-торговлей и была создана в августе 2025 года. За первый год работы выручка оказалась нулевой. Бренд Карнавал, известный как Karnity, рассчитан на девушек от 13 до 25 лет, ведущих активный образ жизни в интернете.