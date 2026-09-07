Блогер Крошечный умер после процедуры по увеличению пениса в Таиланде

43-летний британско-нигерийский блогер и бизнесмен Иго Убирибо, известный под прозвищем Tiny, умер после косметической процедуры по увеличению пениса во время отдыха в Таиланде. Трагедия произошла ещё в марте, однако обстоятельства его смерти стали известны только сейчас. Об этом пишет New York Post.

Мужчина находился в Бангкоке вместе с супругой. 5 марта в одной из местных клиник ему ввели около 40 миллилитров гиалуроновой кислоты и лидокаина. После процедуры супруги отправились на массаж. Там Убирибо пожаловался на боль в груди и дважды потерял сознание, после чего его доставили в больницу.

Сначала пациент ещё мог отвечать на вопросы врачей. Однако вскоре его состояние резко ухудшилось, и он вновь потерял сознание до того, как медики успели провести компьютерную томографию.

У мужчины диагностировали лёгочную эмболию. Врачи пытались реанимировать его более 100 минут, однако спасти пациента не удалось. Он умер рано утром 6 марта.

Позднее британское посмертное исследование связало смертельное осложнение с проведённой процедурой. В лёгких Убирибо обнаружили материал, соответствующий использованному гиалуроновому филлеру.

Название клиники в Бангкоке, где блогеру сделали инъекции, в опубликованных материалах не приводится.

Ранее Life.ru писал, что американцы скинулись мужчине с самым маленьким пенисом на операцию. Для него собрали 13,5 тысячи долларов.