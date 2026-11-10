Неизвестный потребовал 100 миллионов рублей за помощь в возвращении комика Нурлана Сабурова в Россию. «Решала» уверял, что благодаря своим связям способен добиться отмены 50-летнего запрета на въезд в страну. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, с предложением связались не с самим артистом, а с его менеджером. Незнакомец представился человеком, который якобы имеет необходимые знакомства во властных структурах и может урегулировать ситуацию за крупное вознаграждение.

В частности, посредник обещал добиться исключения фамилии юмориста из специального реестра. За свои услуги он запросил 100 миллионов рублей. Однако представитель Сабурова не стал обсуждать условия сделки и сразу обратился в полицию. Личность предполагаемого мошенника не раскрывается.