Комику Нурлану Сабурову запретили регистрировать новые компании в России до 25 марта 2029 года. Причиной стала недостоверная информация о юридическом адресе принадлежащей ему фирмы «Сабр Продакшн», выяснило РИА «Новости», изучив данные Федеральной налоговой службы.

Согласно российскому законодательству, ФНС вправе отказать в регистрации нового юридического лица гражданину, который ранее руководил компанией или владел в ней контролирующей долей, если в ЕГРЮЛ имеются сведения о недостоверности данных. В случае Сабурова нарушения связаны с адресом его продакшн-компании, который не соответствовал действительности.

«Сабр Продакшн» артист зарегистрировал в апреле 2025 года. Организация занималась производством кинофильмов, видеороликов и телевизионных программ, а также имела право заниматься их распространением. По итогам прошлого года чистая прибыль предприятия достигла 14,3 миллиона рублей.

30 января 2026 года, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. После возвращения из Дубая комик не смог пройти пограничный контроль в московском аэропорту Внуково и впоследствии отправился в Казахстан. А в октябре ФНС начала процедуру исключения компании «Сабр Продакшн» из ЕГРЮЛ. Как сообщалось, Сабуров владеет всеми долями предприятия, а процедура была запущена 12 октября. По итогам 2025 года выручка компании составила около 16 миллионов рублей, несмотря на относительно короткий срок её существования.