Налоговая служба закрывает продакшн-компанию Нурлана Сабурова в России

Федеральная налоговая служба России инициировала принудительную ликвидацию бизнеса популярного стендап-комика Нурлана Сабурова. Процедура исключения принадлежащей артисту компании ООО «Сабр Продакшн» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) была запущена 12 октября. Как рассказали SHOT в Rusprofile, причиной таких мер стало внесение недостоверных сведений в государственный реестр.

Сабуров является единственным учредителем и владельцем 100% доли кино- и видеопродакшн-компании, зарегистрированной в конце апреля 2025 года. Несмотря на непродолжительный срок работы, бизнес демонстрировал высокую рентабельность: финансовая отчётность за прошлый год зафиксировала выручку в размере 16 миллионов рублей при чистой прибыли около 14 миллионов рублей. Примечательно, что фирма была открыта комиком всего за три недели до его первого резонансного задержания в столичном аэропорту Шереметьево из-за нарушений миграционного режима.

В начале февраля 2026 года при очередной попытке прилёта в Москву Сабуров был повторно задержан в аэропорту сотрудниками пограничной службы. По итогам разбирательства артисту официально закрыли въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.

В настоящее время 34-летний юморист проживает в Казахстане, где продолжает активную концертную деятельность, нередко сопровождая свои выступления резкими шутками в адрес российских зрителей. На фоне разрыва связей с Россией Сабуров постепенно ликвидирует свои оставшиеся активы: он уже реализовал элитный внедорожник стоимостью около 10 миллионов рублей. Из крупной собственности в РФ у артиста пока остается только коттедж с участком площадью 1285 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Новорижский» под Истрой, рыночная цена которого оценивается в 115 миллионов рублей.

Ранее Нурлан Сабуров во время концерта в Дубае несколько раз попросил зрителей не снимать его выступление. Комик объяснил, что из-за публикации фрагментов шуток в Сети его выступления могут вырываться из контекста и создавать проблемы.