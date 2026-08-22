Акимат Астаны сорвал концерт комика Калиакбарова, перепутав его с Сабуровым
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galymkaliakbarov, ТАСС / Александр Демьянчук
Концерт казахстанского комика Галима Калиакбарова в Астане отменили после визита представителей городских властей и силовиков. Об этом сообщает Mash.
Комика из Астаны перепутали с Нурланом Сабуровым и сорвали концерт. Видео © Telegram / Mash
19 августа Калиакбаров выступал в Carlin Standup Bar, а следующим артистом в афише значился Нурлан Сабуров. По данным канала, сотрудники администрации Есильского района прибыли в заведение заранее, поскольку мероприятие не было согласовано.
Mash утверждает, что проверяющие могли принять Калиакбарова за Сабурова. В итоге выступление остановили, а с комиком и организаторами провели профилактическую беседу.
Сам Сабуров на сцену в тот вечер так и не вышел.
Вице-министр культуры Казахстана Канат Искаков отверг предположение о преследовании стендаперов.
«Никакой охоты на ведьм, стендаперов нет», — заявил он.
Менеджер Сабурова от комментариев по существу отказался. В разговоре с Mash он лишь спросил: «Вам-то какое дело из Москвы звонить в Астану».
Ранее Нурлан Сабуров во время концерта в Дубае несколько раз попросил зрителей не снимать его выступление. Комик объяснил, что из-за публикации фрагментов шуток в Сети его выступления могут вырываться из контекста и создавать проблемы.
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