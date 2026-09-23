«С оттенком тысячелетий»: Учёный рассказал, как пахнет мамонт и кто попробовал его мясо

У извлечённых из вечной мерзлоты мамонтов остаётся характерный запах разлагающейся органики, хотя само мясо иногда выглядит так, словно животное заморозили совсем недавно. Об этом в преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее» Life.ru рассказал научный руководитель проекта Всемирного центра мамонта Альберт Протопопов.

«Мамонт пролежал в земле десятки тысяч лет, и у него действительно специфический „мамонтовый“ запах. Такой запах разлагаемого мяса с оттенком тысячелетий», — рассказал учёный.

По его словам, на местах обнаружения останков мамонтов в Арктике запах древней органики чувствуется особенно отчётливо. При этом некоторые хорошо сохранившиеся ткани внешне могут казаться практически свежими.

Протопопов подтвердил и историю о том, что человек действительно пробовал древнее мясо. Его коллега из Музея мамонта Семён Григорьев во время раскопок на острове Малый Ляховский в 2014 году попробовал на камеру кусок сырого мяса мамонта. Эпизод позднее вошёл в документальный фильм «Генезис 2.0».

Особенно хорошо, по словам собеседника Life.ru, сохранились ткани мамонта Юки, которого специалисты препарировали в 2011 году.

«Из него, кстати, получили самый хороший биологический материал в истории», — отметил Протопопов.

Полное интервью с Альбертом Протопоповым читайте на Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаруженной в Якутии туше мамонтёнка, которая пролежала в вечной мерзлоте около 50 тысяч лет. Учёные назвали её одной из наиболее хорошо сохранившихся подобных находок в мире.