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Опубликовано 19 сентября, 09:26

«С тревогой наблюдаем»: В ЦИК оценили подготовку выборов в недружественных странах

В ЦИК с тревогой следят за голосованием россиян в недружественных странах

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

ЦИК РФ следит за подготовкой голосования россиян в недружественных странах и оценивает ситуацию с тревогой. Об этом заявил член комиссии Павел Андреев. Во время видеоконференции с российскими послами в информационном центре ЦИК он отметил, что организация зарубежного голосования в некоторых государствах вызывает вопросы.

«Мы, конечно, с тревогой наблюдаем за тем, как готовится голосование в недружественных странах», — сказал Андреев.

Член комиссии обсудил с дипломатами особенности проведения выборов за пределами России и работу избирательной инфраструктуры за рубежом.

ЦИК не удовлетворил ни одну из 12 жалоб за думскую кампанию
ЦИК не удовлетворил ни одну из 12 жалоб за думскую кампанию

Во время подготовки к выборам Центральная избирательная комиссия также занималась рассмотрением обращений участников кампании. Ранее в ЦИК сообщили, что не удовлетворили ни одну из 12 жалоб, поступивших в период думской кампании.

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Полина Никифорова
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