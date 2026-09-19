«С тревогой наблюдаем»: В ЦИК оценили подготовку выборов в недружественных странах

ЦИК РФ следит за подготовкой голосования россиян в недружественных странах и оценивает ситуацию с тревогой. Об этом заявил член комиссии Павел Андреев. Во время видеоконференции с российскими послами в информационном центре ЦИК он отметил, что организация зарубежного голосования в некоторых государствах вызывает вопросы.

«Мы, конечно, с тревогой наблюдаем за тем, как готовится голосование в недружественных странах», — сказал Андреев.

Член комиссии обсудил с дипломатами особенности проведения выборов за пределами России и работу избирательной инфраструктуры за рубежом.

Во время подготовки к выборам Центральная избирательная комиссия также занималась рассмотрением обращений участников кампании. Ранее в ЦИК сообщили, что не удовлетворили ни одну из 12 жалоб, поступивших в период думской кампании.