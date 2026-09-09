Сами посудите: Футболиста пожизненно выгнали из лиги за удар кулаком по лицу арбитра

Матч аргентинской Лиги Senior между «Сан-Мигелем» и «Расингом» завершился скандалом после нападения футболиста на бокового арбитра. Рауль Эрнан Гарсия ударил судью в лицо, а затем получил пожизненное отстранение.

Футболиста «Сан-Мигеля» пожизненно отстранили за удар кулаком по лицу судьи. Видео © Х / Noticia De Cierre

Инцидент случился во время встречи Лиги Senior, когда боковой арбитр зафиксировал нарушение в пользу «Расинга». Решение судьи вызвало резкую реакцию Гарсии, который подошёл к нему и ударил в лицо. От полученного удара арбитр упал на газон. Ему потребовалась помощь медицинского персонала, поскольку мужчина получил травму и сильное кровотечение.

Продолжить игру после произошедшего не удалось. Главный судья принял решение досрочно остановить матч, который на тот момент проходил между «Расингом» и «Сан-Мигелем».

Ответ последовал уже со стороны организаторов турнира. Лига Senior футбола Аргентины приняла решение навсегда отстранить Гарсию от всех соревнований, турниров и мероприятий под своей эгидой. Сам «Сан-Мигель» также не избежал наказания. Команду исключили из текущего сезона после инцидента. Руководство клуба отдельно принесло извинения за поведение футболиста и осудило насилие в отношении арбитра.

Ранее Life.ru писал, что футболисты запинали судью ногами после матча в Турции. Момент избиения заснял на камеру мобильного телефона один из очевидцев.