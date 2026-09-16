Самолёт без хвоста и руины: Появились кадры разрушений на авиабазах США в Эр-Рияде и Кувейте
CBS показал кадры разрушений на военных базах США в Саудовской Аравии и Кувейте
Самолёт E-3 Sentry с оторванной хвостовой частью. Обложка © CBS
Телеканал CBS опубликовал фотографии последствий ударов по американским военным объектам в Саудовской Аравии и Кувейте, полученные от военнослужащих США.
На снимках с авиабазы Принц Султан в провинции Эр-Рияд в Саудовской Аравии запечатлён повреждённый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. По данным телеканала, удар пришёлся по хвостовой части воздушного судна.
Также CBS показал кадры с базы Лагерь Бьюринг в Кувейте, где видны разрушенные строения после атак.
Фотографии были опубликованы на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Американская сторона ранее сообщала о последствиях ударов по объектам своих вооружённых сил в регионе. А после американских атак по территории Ирана Тегеран объявил об ответной операции против военных объектов США на Ближнем Востоке. В список целей, по данным иранской стороны, вошли американские объекты в ОАЭ и Бахрейне. На территории Объединённых Арабских Эмиратов, были атакованы радиолокационные системы и позиции американских военнослужащих.
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