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Опубликовано 16 сентября, 06:43

Самолёт без хвоста и руины: Появились кадры разрушений на авиабазах США в Эр-Рияде и Кувейте

CBS показал кадры разрушений на военных базах США в Саудовской Аравии и Кувейте

Самолёт E-3 Sentry с оторванной хвостовой частью. Обложка © CBS

Самолёт E-3 Sentry с оторванной хвостовой частью. Обложка © CBS

Телеканал CBS опубликовал фотографии последствий ударов по американским военным объектам в Саудовской Аравии и Кувейте, полученные от военнослужащих США.

Фото © CBS

Фото © CBS

На снимках с авиабазы Принц Султан в провинции Эр-Рияд в Саудовской Аравии запечатлён повреждённый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. По данным телеканала, удар пришёлся по хвостовой части воздушного судна.

Фото © CBS

Фото © CBS

Фото © CBS

Фото © CBS

Фото © CBS

Фото © CBS

Также CBS показал кадры с базы Лагерь Бьюринг в Кувейте, где видны разрушенные строения после атак.

Фотографии были опубликованы на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Американская сторона ранее сообщала о последствиях ударов по объектам своих вооружённых сил в регионе. А после американских атак по территории Ирана Тегеран объявил об ответной операции против военных объектов США на Ближнем Востоке. В список целей, по данным иранской стороны, вошли американские объекты в ОАЭ и Бахрейне. На территории Объединённых Арабских Эмиратов, были атакованы радиолокационные системы и позиции американских военнослужащих.

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Андрей Бражников
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