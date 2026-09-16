Самолёт без хвоста и руины: Появились кадры разрушений на авиабазах США в Эр-Рияде и Кувейте

Фотографии были опубликованы на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Американская сторона ранее сообщала о последствиях ударов по объектам своих вооружённых сил в регионе. А после американских атак по территории Ирана Тегеран объявил об ответной операции против военных объектов США на Ближнем Востоке. В список целей, по данным иранской стороны, вошли американские объекты в ОАЭ и Бахрейне. На территории Объединённых Арабских Эмиратов, были атакованы радиолокационные системы и позиции американских военнослужащих.