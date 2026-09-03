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Опубликовано 2 сентября, 21:13

Самолёт министра внутренней безопасности США экстренно сел под Вашингтоном

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Самолёт Береговой охраны США с министром внутренней безопасности Маркуэйном Маллином на борту совершил экстренную посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана под Вашингтоном. Причиной стал отказ правого двигателя.

На борту C-37A — военной версии Gulfstream V — находились 14 человек. После неполадки пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и запросили немедленную посадку.

Маллин в соцсети X после приземления высоко оценил действия экипажа. По его словам, пилоты сделали посадку на одном двигателе практически рутинной: «Никакой паники, только профессионализм».

Самолёт благополучно приземлился. По данным американских СМИ, никто из находившихся на борту не пострадал.

У границ России исчез с радаров американский самолёт-разведчик
У границ России исчез с радаров американский самолёт-разведчик

Ранее Life.ru рассказывал о другой вынужденной посадке из-за технической неисправности: в августе самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, внештатно сел в Екатеринбурге. Никто не пострадал.

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Виталий Приходько
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