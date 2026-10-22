Самолёт с освобождённым в России американцем Хаббардом сел в Техасе

Самолёт, на борту которого, предположительно, находился освобождённый в России американец Стивен Хаббард, приземлился на военной базе в Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Накануне, 21 октября, президент России Владимир Путин объявил об освобождении Хаббарда во время встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Глава государства уточнил, что гражданин США уже находится в аэропорту Пулково и готовится к возвращению домой.

Перед вылетом с американцем встретились Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Спецпосланник поблагодарил российского президента за принятое решение. Дональд Трамп также приветствовал освобождение соотечественника.

Хаббард находился под стражей с 2022 года. В октябре 2024-го Мосгорсуд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наёмничестве. Как установило следствие, американец участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований за денежное вознаграждение. Его защита отвергала обвинения. По данным CBS News, после возвращения в США мужчина должен получить медицинскую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Уиткоффа с освобождённым Хаббардом. Тогда американский спецпосланник передал мужчине слова поддержки и заявил, что теперь для него начинается новая жизнь.