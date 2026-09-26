Самолёт врезался в пятиэтажку: Исполнилось 50 лет со дня трагедии в Новосибирске

Исполнилось 50 лет со дня трагедии в Новосибирске, когда пилот направил самолёт Ан-2 в жилую пятиэтажку. Утром 26 сентября 1976 года «кукурузник» врезался в дом на улице Степной, унеся жизни четырёх человек. Подробности истории вспомнила Lenta.ru.

За штурвалом находился 23-летний лётчик Владимир Серков, сотрудник Западно-Сибирского управления гражданской авиации. Как позже установила комиссия, причиной поступка стала личная драма — конфликт в семье и развод с супругой.

В тот день Серков прибыл в аэропорт «Новосибирск-Северный» около 7 утра. Он прошёл медицинский контроль по поддельным документам и сообщил диспетчеру, что хочет проверить двигатель и переместить самолёт на стоянку.

В 08:06 пилот без разрешения поднял Ан-2 в воздух. На борту находился только он сам. Когда диспетчер попытался выяснить, куда направляется самолёт, Серков ответил: «Ищите меня по улице Степная, дом сорок три дробь один, прощайте, моя фамилия Серков».

Через несколько минут самолёт оказался над жилыми кварталами. Очевидцы рассказывали, что Ан-2 некоторое время маневрировал возле дома, после чего в 8:20 врезался в фасад здания между третьим и четвёртым этажами.

После удара в доме начался пожар. Из топливных баков вытекло около 800 литров авиационного бензина, который мгновенно загорелся. Погиб сам пилот, а также шесть жителей дома, среди которых были двое детей. Ещё 11 человек получили травмы.

Позже выяснилось, что целью Серкова оказался именно тот дом, где раньше жила его семья. После решения о разводе супруга Татьяна вместе с двухлетним сыном переехала к родителям. Однако в момент катастрофы их дома не было — они уехали на дачу.

Расследование также показало, что у лётчика были проблемы со здоровьем и сложная семейная ситуация. За несколько лет до трагедии у него случился эпилептический приступ, но за помощью он не обращался, опасаясь потерять право управлять самолётом.

После катастрофы информация о произошедшем не публиковалась в советских СМИ и была засекречена. Повреждённые подъезды восстановили зимой 1976–1977 годов.

Сегодня дом на улице Степной по-прежнему стоит. На его фасаде нет памятных знаков, а для большинства жителей он ничем не отличается от соседних пятиэтажек. Лишь архивные фотографии и рассказы очевидцев напоминают о трагедии, произошедшей здесь полвека назад.