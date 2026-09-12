Центральное разведывательное управление США рассекретило массив разведданных, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. ЦРУ опубликовало 71 подготовленную для президента страны сводку, которая охватывает период с февраля 1998 года по сентябрь 2001-го.

Всего ведомство обнародовало 101 страницу документов. При этом часть информации в них закрыли.

В Лэнгли заявили, что опубликованные материалы показывают, как аналитики ЦРУ оценивали угрозу со стороны террористической группировки «Аль-Каида»*. В документах также отражены попытки американской разведки предупредить руководство страны о действиях и планах её лидера Усамы бен Ладена.

Сводки готовили для двух американских президентов. В период с февраля 1998 года по январь 2001-го Белый дом возглавлял Билл Клинтон, после него президентом США стал Джордж Буш — младший.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как после терактов 11 сентября Вашингтон использовал международную поддержку для усиления своего влияния. По словам главы российского МИД, продолжением этой политики стали действия США в Афганистане, Ираке и Ливии, а также вмешательство Вашингтона в события в Грузии и на Украине.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.