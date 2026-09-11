России и США необходимо объединить усилия в новой геополитической обстановке. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне в день 25-й годовщины терактов 11 сентября.

«Сейчас — самое время России и США работать вместе», — подчеркнули в дипмиссии, призвав не допустить нового витка противостояния между странами.

Посольство также выразило соболезнования американскому народу. В заявлении отмечается, что Россия сама пережила чудовищные атаки международного терроризма — общей угрозы, бороться с которой можно только совместными усилиями.

Дипломаты напомнили, что президент РФ Владимир Путин первым среди иностранных лидеров позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему 11 сентября 2001 года, выразил поддержку и предложил помощь.

Россия и Соединённые Штаты после трагедии сотрудничали в борьбе с терроризмом. Однако дальнейшее расширение НАТО, как подчеркнули в посольстве, перечеркнуло позитивные перспективы двусторонних отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что после терактов 11 сентября США воспользовались международной солидарностью для расширения своего влияния. Министр пояснил, что продолжением этой политики стали действия Вашингтона в Афганистане, Ираке и Ливии, а также вмешательство в события в Грузии и на Украине.