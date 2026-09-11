«Мы все объединились»: Как изменилась борьба с терроризмом в США после 11 сентября

После терактов 11 сентября 2001 года работа Федерального бюро расследований кардинально изменилась: приоритеты сместились с борьбы с организованной преступностью на контрразведку и противодействие терроризму, рассказала специальный агент ФБР в отставке Дженнифер Коффиндаффер.

По её словам, до трагедии полевые сотрудники были сосредоточены на борьбе с оборотом наркотиков и насильственными преступлениями. После атак агентов массово перебросили в сферы, которые раньше были сравнительно слабо укомплектованы.

«Мы все объединились, чтобы работать над этими делами ради защиты американского народа», — подчеркнула экс-агент в беседе с RTVI.

Она добавила, что ФБР, ЦРУ и все местные ведомства впервые начали работать как единый механизм. В США создали Объединенную целевую группу по борьбе с терроризмом (Joint Terrorism Task Force), что полностью изменило облик работы спецслужб.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолёта. За 102 минуты Нью-Йорк лишился башен-близнецов, погибли почти три тысячи человек. Life.ru восстановил хронику дня, который навсегда изменил мир.