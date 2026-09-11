25 лет терактам 11 сентября: поминутная хроника дня, изменившего мир

Утро 11 сентября 2001 года начиналось для жителей восточного побережья США совершенно обычно. В Нью-Йорке стояла ясная погода, офисы Всемирного торгового центра заполнялись сотрудниками, а из аэропортов один за другим вылетали пассажирские самолёты. Никто ещё не знал, что на борту четырёх из них находятся 19 участников запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида». Спустя несколько часов две 110-этажные башни Всемирного торгового центра превратились в руины, часть Пентагона была разрушена, а четвёртый самолёт упал в поле в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек, не считая террористов. Через 25 лет после трагедии Life.ru поминутно вспоминает события 11 сентября и рассказывает, что находится на месте башен-близнецов, почему они рухнули, как изменились аэропорты и что стало с людьми, которые спасали других.

Теракты 11 сентября 2001 года: поминутная хроника

Всемирный торговый центр за полгода до терактов: Нью-Йорк, март 2001 года. Фото © Wikipedia / Jeffmock.

Утром 11 сентября миллионы людей ещё не подозревали, что становятся свидетелями начала крупнейшей террористической атаки в истории США. За несколько часов обычные авиарейсы превратились в оружие, Нью-Йорк оказался окутан дымом, а спасатели и очевидцы столкнулись с масштабом трагедии, который невозможно было осознать сразу. Что происходило в тот день шаг за шагом, как развивались события на борту захваченных самолётов и в зданиях Всемирного торгового центра?

Утро 11 сентября 2001 года: первые захваты

Boeing 767 American Airlines. Утром 11 сентября террористы захватили четыре пассажирских рейса American Airlines и United Airlines. Фото © Wikipedia / Ken Fielding

07:59 Из бостонского аэропорта Логан вылетает рейс American Airlines 11, направляющийся в Лос-Анджелес. На борту находятся 92 человека, включая пятерых террористов. 08:14 Из Бостона в Лос-Анджелес отправляется рейс United Airlines 175. На его борту 65 человек, в том числе пятеро террористов. Примерно в это же время экипаж рейса 11 перестаёт отвечать диспетчерам. Захватчики проникают в кабину пилотов. 08:20 Из международного аэропорта Вашингтона имени Даллеса вылетает рейс American Airlines 77, следующий в Лос-Анджелес. На борту находятся 64 человека, включая пятерых террористов.

08:24 Один из захватчиков рейса 11 Мухаммед Атта по ошибке выходит в эфир на частоте диспетчеров. Вместо обращения к пассажирам его слова слышат на земле. Становится ясно, что самолёт захвачен. 08:37 Бостонские авиадиспетчеры сообщают военным о захвате рейса 11. До столкновения самолёта с Северной башней остаётся меньше десяти минут. 08:42 После задержки из аэропорта Ньюарка вылетает рейс United Airlines 93, направляющийся в Сан-Франциско. На борту находятся 44 человека, включая четверых террористов. Опоздание впоследствии даст пассажирам время узнать по телефону о судьбе других захваченных самолётов.

Первые удары

Дым над Всемирным торговым центром после ударов по башням-близнецам утром 11 сентября 2001 года. Фото © Wikipedia

08:46 Рейс American Airlines 11 врезается в Северную башню Всемирного торгового центра на уровне 93–99-го этажей. Все находившиеся на борту погибают. Удар перерезает пути эвакуации выше зоны столкновения, поэтому сотни людей оказываются заблокированы на верхних этажах. Сначала многие принимают произошедшее за страшную авиационную катастрофу. Телевизионные каналы начинают прямую трансляцию из Нью-Йорка, а к Всемирному торговому центру направляются пожарные, полицейские и бригады скорой помощи.

Почему башни-близнецы Всемирного торгового центра рухнули с инженерной точки зрения, почему Южная башня упала первой и нужно ли было плавиться стали, — Life.ru разбирался в отдельном материале.

08:50 Президенту США Джорджу Бушу, находящемуся с визитом во Флориде, сообщают, что самолёт врезался во Всемирный торговый центр. Первоначально представители администрации также предполагают, что произошёл несчастный случай. 08:55 По громкой связи в Южной башне звучит сообщение, что здание находится в безопасности. Некоторым сотрудникам предлагают вернуться на рабочие места. Однако многие решают не подчиняться и продолжают спускаться. Это решение спасёт им жизнь. 09:03 Рейс United Airlines 175 на огромной скорости врезается в Южную башню на уровне 77–85-го этажей. Столкновение в прямом эфире видят миллионы людей. С этого момента сомнений не остаётся: Соединённые Штаты подверглись скоординированной атаке. 09:05 Глава аппарата Белого дома Эндрю Кард подходит к Джорджу Бушу во время урока в начальной школе во Флориде и шепчет ему, что второй самолёт врезался во вторую башню и страна атакована. Президент ещё несколько минут остаётся перед школьниками, после чего покидает класс.

Атака на Пентагон и сопротивление пассажиров

Пожарные тушат Пентагон после удара захваченного рейса American Airlines 77, 11 сентября 2001 года. Фото © Wikipedia / U.S. Navy Photo by Journalist 1st Class Mark D. Faram.

09:28 Террористы начинают захват рейса United Airlines 93. Запись из кабины фиксирует звуки борьбы. Пассажиры звонят родным и узнают, что два других самолёта уже врезались в башни Всемирного торгового центра. Они понимают, что их самолёт также собираются использовать как оружие. 09:29 Джордж Буш впервые публично комментирует произошедшее. Он заявляет, что страна столкнулась с очевидной террористической атакой, и обещает найти виновных. 09:37 Рейс American Airlines 77 врезается в западную часть Пентагона. Погибают 59 пассажиров и членов экипажа, а также 125 человек в здании. Начинается эвакуация Белого дома, Капитолия и других государственных объектов Вашингтона.

09:42 Федеральное управление гражданской авиации США впервые в истории приказывает всем находящимся в воздухе гражданским самолётам немедленно приземлиться в ближайших аэропортах. Вылеты внутри страны прекращаются. 09:57 Пассажиры и члены экипажа рейса 93 начинают штурм кабины пилотов. По телефонным разговорам и записи бортового самописца известно, что они планировали ворваться внутрь и вернуть управление самолётом.

Обрушение башен

09:59 Южная башня Всемирного торгового центра рушится. После удара самолёта она простояла 56 минут. Гигантское облако пыли накрывает Нижний Манхэттен. Под завалами гибнут находившиеся внутри люди и спасатели, которые поднимались им навстречу. 10:03 Рейс United Airlines 93 падает в поле рядом с Шанксвиллом в Пенсильвании. Все находившиеся на борту погибают. Предполагается, что целью террористов был Капитолий или Белый дом, но сопротивление пассажиров не позволило довести атаку до конца.

10:15 Обрушивается повреждённая часть Пентагона. К этому моменту большинство находившихся в опасной зоне людей уже удалось эвакуировать. 10:28 Через 102 минуты после столкновения с самолётом рушится Северная башня. Вместе с ней исчезает один из главных символов Нью-Йорка. Обломки повреждают соседние здания, а спасательная операция превращается в многомесячный поиск погибших.

Последствия атаки

Спасатели работают среди руин Всемирного торгового центра после обрушения башен-близнецов. Фото © ТАСС / EPA / BETH A. KEISER

11:02 Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани призывает жителей покинуть Нижний Манхэттен. Сотни тысяч человек уходят с острова пешком через мосты или переправляются на паромах и частных судах. 12:16 Воздушное пространство над континентальной частью США практически очищено. За несколько часов диспетчеры посадили около 4500 самолётов — беспрецедентная операция в истории гражданской авиации. 13:04 Джордж Буш выступает с военной базы Барксдейл и объявляет, что американские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности.

17:20 После почти семи часов неконтролируемых пожаров обрушивается 47-этажное здание № 7 Всемирного торгового центра. Самолёт в него не врезался, а людей успели эвакуировать, поэтому при его падении никто не погиб. 18:54 Президент возвращается в Белый дом. Из соображений безопасности его самолёт в течение дня несколько раз менял маршрут. 20:30 Джордж Буш обращается к нации из Овального кабинета. Он обещает не проводить различий между террористами и теми, кто предоставляет им убежище.

Всего за один день погибли 2977 человек: 2606 — в Нью-Йорке и рядом с башнями Всемирного торгового центра, 125 — в Пентагоне и 246 — на борту четырёх самолётов. Среди жертв оказались 343 сотрудника пожарной службы Нью-Йорка, десятки полицейских и медицинских работников.

Башни-близнецы: что сегодня находится на месте Всемирного торгового центра

На месте башен-близнецов сегодня находятся два бассейна мемориала 11 сентября с именами погибших. Фото © ТАСС / Zuma

Очевидно, что на месте трагедии нельзя было просто построить новые офисы, но и превращать огромную часть Нижнего Манхэттена исключительно в кладбище город не хотел. Сегодня бывшая территория Всемирного торгового центра представляет собой одновременно деловой район и место памяти. Там, где стояли Северная и Южная башни, находятся два квадратных бассейна мемориала «Отражая отсутствие».

По краям бассейнов размещены бронзовые плиты с именами погибших 11 сентября 2001 года, а также шести жертв теракта во Всемирном торговом центре 1993 года. Всего на мемориале высечены 2983 имени. Рядом работает подземный музей, где хранятся фрагменты конструкций, пожарные машины, личные вещи погибших, записи телефонных разговоров и рассказы выживших. На площади растёт и так называемое Дерево выживших — груша, найденная среди обломков сильно обгоревшей, но живой. Её выходили, а затем вернули на территорию комплекса как символ восстановления.

Как 11 сентября навсегда изменило правила полётов и проверки в аэропортах

Пассажиры проходят досмотр в аэропорту: после 11 сентября правила авиационной безопасности в США радикально ужесточили. Фото © ТАСС / AP / Emilie Megnien

До терактов в американских аэропортах досмотром занимались частные компании, нанятые авиаперевозчиками. Провожающие без билетов могли пройти к выходам на посадку, пассажиров не просили снимать обувь и верхнюю одежду, а жидкости разрешалось брать в салон практически без ограничений. Кроме того, двери кабин пилотов не были рассчитаны на серьёзное силовое воздействие. После трагедии, 19 ноября 2001 года США приняли закон о безопасности авиации и транспорта. К апрелю 2003 года основные американские авиакомпании завершили модернизацию дверей. Появились централизованные списки пассажиров, которым запрещено летать или требуется дополнительная проверка. Доступ в закрытую зону аэропорта ограничили людьми с билетами, а острые предметы запретили провозить в ручной клади.

Люди, которые спасали других 11 сентября: судьбы пожарных и медиков

Орио Палмер, начальник батальона пожарной службы Нью-Йорка. 11 сентября он поднялся почти на 80-й этаж Южной башни и погиб при её обрушении. Фото © Wikipedia

Когда тысячи людей спускались по лестницам башен, пожарные, полицейские и медики двигались в обратную сторону. Они поднимались на этажи, не зная, сколько ещё простоят здания. Многие до последнего продолжали выводить людей и не успели выбраться сами. Одним из них был начальник батальона пожарной службы Нью-Йорка Орио Палмер. Поскольку лифты не работали, он с тяжёлым снаряжением поднялся по лестнице почти на 80 этажей Южной башни.

Пожарный Стивен Силлер закончил дежурство и ехал домой, когда узнал о первом ударе. Подъезд к Манхэттену уже перекрыли, поэтому он оставил автомобиль, надел снаряжение и побежал через тоннель Бруклин — Бэттери к Всемирному торговому центру. Силлер погиб во время спасательной операции. Позже его семья создала фонд Tunnel to Towers, который помогает семьям погибших спасателей, ветеранам и людям, получившим тяжёлые травмы.

Стивен Силлер и Уэллс Кроутер. Оба спасали людей во Всемирном торговом центре и погибли 11 сентября 2001 года. Фото © YouTube / Everyday Heroes, © Wikipedia

24-летний биржевой трейдер Уэллс Кроутер не был профессиональным пожарным, но с подросткового возраста служил добровольцем. В Южной башне он выводил людей из задымлённых помещений и снова возвращался наверх. Считается, что он помог спастись до 18 людям. Кроутер погиб, а выжившие долго знали его только как «человека в красной бандане». В сентябре 2026 года ему посмертно присвоили Президентскую медаль Свободы.

Капитан пожарной службы Бренда Беркман во время атаки была не на дежурстве, но сразу отправилась к ближайшей пожарной части, а затем, во Всемирный торговый центр. Она участвовала в поисковых работах в день трагедии и в последующие недели. В 2006 году Беркман ушла в отставку и занялась искусством. В своих работах она запечатлела разрушение и восстановление Нижнего Манхэттена, а её серия, посвящённая One World Trade Center, вошла в коллекцию музея 11 сентября.

Медик Хильда Ванната работала на руинах Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября. Фото © nemsmbr.org

Медик экстренной помощи Хильда Ванната работала на руинах Всемирного торгового центра, а всего службе спасения она отдала 26 лет. В 2023 году женщина умерла от рака поджелудочной железы, признанного связанным с последствиями работы после терактов. Её история стала одной из тысяч, показавших, что у событий 11 сентября есть отложенные жертвы.

Но главной памятью об этом дне остаются не небоскрёбы и не войны. Это последние звонки пассажиров родным, люди, помогавшие незнакомцам спускаться по лестницам, и спасатели, которые шли наверх, пока остальные пытались выбраться наружу. Между первым ударом и падением Северной башни прошло всего 102 минуты. Но этого оказалось достаточно, чтобы разделить современную историю на «до» и «после». Память о крупнейших трагедиях нередко сохраняется в простых вещах, за которыми стоят тысячи человеческих судеб. Так, одним из главных символов блокады Ленинграда стали 125 граммов хлеба. Ранее Life.ru рассказывал, что на самом деле входило в блокадный паёк и из чего готовили хлеб.