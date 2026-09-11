Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал фальшивкой официальные выводы о терактах 11 сентября 2001 года в США. Свою версию он подкрепил анализом нюансов атаки, которая стала крупнейшей в истории по числу жертв, пишет «Царьград».

По мнению Малофеева, организация такой сложной атаки была недоступна боевикам. Он предложил искать возможных организаторов среди тех, кому трагедия принесла политическую выгоду.

«Выиграли от этой трагедии политические сектанты-неоконы, захватившие власть в Вашингтоне. Их идеология – либеральный фашизм Лео Штрауса», — считает основатель «Царьграда».

Малофеев напомнил, что суть данной идеологии в оправдании любой агрессии и вранья ради установления господства «свободного рынка». Сославшись на теракт 11 сентября, Америка начала стремительно захватывать мировые сферы влияния, в том числе развязала под видом благих целей военные кампании в Сирии, Иране, Афганистане, Ливии. Малофеев подчеркнул, что даже украинский конфликт надо рассматривать в связке со случившися 11 сентября, ведь это тоже дело рук американских неоконсерваторов.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолёта: два врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, третий — в Пентагон, четвёртый разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались перехватить управление. В результате атак погибли 2977 человек, не считая 19 угонщиков. После терактов США начали объявленную президентом Джорджем Бушем — младшим глобальную «войну с терроризмом», первым крупным этапом которой стала операция в Афганистане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно рассказал в интервью, как именно США воспользовались терактами 11 сентября.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.