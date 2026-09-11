«Целая эпоха»: Лавров рассказал, как США воспользовались терактами 11 сентября

Соединённые Штаты воспользовались международной солидарностью после терактов 11 сентября 2001 года для реализации собственных геополитических планов и расширения влияния. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

По словам главы МИД, после атаки мировое сообщество поддержало борьбу Вашингтона с терроризмом, а международная коалиция получила одобрение на проведение военной операции. Однако впоследствии США, считает Лавров, использовали сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций в мире.

«США воспользовались этой международной солидарностью <...> не столько для того, чтобы бороться с терроризмом, сколько просто для реализации своих геополитических планов, расширять своё присутствие и влияние», — заявил министр.

Лавров связал эту политику с последующими действиями Вашингтона в Афганистане, Ираке и Ливии. В тот же ряд он поставил события в Грузии и на Украине, назвав происходившее попыткой однополярного мира сохранить своё влияние на исторические процессы.

Теракты в США произошли 11 сентября 2001 года. Террористы «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолёта: два врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в Пентагон, четвёртый разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались перехватить управление. В результате атак погибли 2977 человек, не считая 19 угонщиков. После терактов США начали объявленную президентом Джорджем Бушем — младшим глобальную «войну с терроризмом», первым крупным этапом которой стала операция в Афганистане.

Ранее Лавров рассказал, кому первым позвонил после терактов 11 сентября. В 2001 году нынешний глава МИД РФ занимал должность постпреда России при ООН.

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