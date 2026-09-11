«Побежал по Манхэттену искать сигнал»: Лавров рассказал, кому первым позвонил после терактов 11 сентября

Сергей Лавров после атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года первым делом позвонил матери в Москву. Глава МИД России поделился воспоминаниями в интервью РБК. В то время Лавров занимал должность постоянного представителя России при ООН. Утром он работал с документами в своём кабинете в Нью-Йорке, когда увидел по телевизору момент столкновения самолёта с небоскрёбом.

«Хотел позвонить маме в Москву, внутренняя связь в представительстве работала, но стационарный телефон уже не функционировал. Взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену в поисках сигнала, который появился через 1,5–2 километра. Дозвонился до мамы. Потом вернулся», — рассказал министр.

После этого российские дипломаты занялись выяснением обстоятельств случившегося. Генеральное консульство проверяло, могли ли граждане России находиться в башнях Всемирного торгового центра. По словам Лаврова, после терактов изменился и сам Нью-Йорк. Люди за столиками уличных кафе стали чаще оглядываться по сторонам, а прежнее ощущение беззаботности исчезло.

Напомним, в 2026 году исполняется 25 лет со дня трагедии. 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолёта. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий — в Пентагон, четвёртый разбился возле Шанксвилла в Пенсильвании. Погибли 2977 человек без учёта угонщиков. Накануне силуэты башен-близнецов Всемирного торгового центра вновь появились над Нью-Йорком. Огромную световую композицию над гаванью создали 2977 синхронно управляемых дронов по числу погибших.

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