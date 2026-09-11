Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 07:35

«Побежал по Манхэттену искать сигнал»: Лавров рассказал, кому первым позвонил после терактов 11 сентября

Лавров рассказал о звонке матери после терактов 11 сентября в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сергей Лавров после атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года первым делом позвонил матери в Москву. Глава МИД России поделился воспоминаниями в интервью РБК. В то время Лавров занимал должность постоянного представителя России при ООН. Утром он работал с документами в своём кабинете в Нью-Йорке, когда увидел по телевизору момент столкновения самолёта с небоскрёбом.

«Хотел позвонить маме в Москву, внутренняя связь в представительстве работала, но стационарный телефон уже не функционировал. Взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену в поисках сигнала, который появился через 1,5–2 километра. Дозвонился до мамы. Потом вернулся», — рассказал министр.

После этого российские дипломаты занялись выяснением обстоятельств случившегося. Генеральное консульство проверяло, могли ли граждане России находиться в башнях Всемирного торгового центра. По словам Лаврова, после терактов изменился и сам Нью-Йорк. Люди за столиками уличных кафе стали чаще оглядываться по сторонам, а прежнее ощущение беззаботности исчезло.

25 лет терактам 11 сентября: поминутная хроника дня, изменившего мир
25 лет терактам 11 сентября: поминутная хроника дня, изменившего мир

Напомним, в 2026 году исполняется 25 лет со дня трагедии. 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолёта. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий — в Пентагон, четвёртый разбился возле Шанксвилла в Пенсильвании. Погибли 2977 человек без учёта угонщиков. Накануне силуэты башен-близнецов Всемирного торгового центра вновь появились над Нью-Йорком. Огромную световую композицию над гаванью создали 2977 синхронно управляемых дронов по числу погибших.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признаны террористической и запрещена в России.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Теракты 11 сентября 2001 года
  • США
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar