Самолёт ВВС Польши заметили в районе Чёрного моря
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Самолёт Военно-воздушных сил Польши заметили над юго-западной частью Чёрного моря. Его маршрут проследило РИА «Новости» на основании полётных данных.
По информации агентства, воздушное судно поднялось из аэропорта Вроцлава в 13:24 по московскому времени. После вылета борт направился на юго-восток.
Затем самолёт проследовал над юго-западной частью черноморской акватории, пролетел в районе Стамбула и пересёк Мраморное море.
По состоянию на 16:19 мск воздушное судно продолжало движение на юго-восток неподалёку от турецкого города Бурса.
Сведения о назначении полёта и дальнейшей точке следования в сообщении не приводятся. Тип самолёта также не уточняется.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО вблизи своих западных границ. В Москве указывали на наращивание военного присутствия альянса в Европе, тогда как в НАТО соответствующие инициативы объясняют необходимостью сдерживания России.
Ранее Life.ru сообщал, что американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II почти девять часов находился над Чёрным морем. Полёт проходил в южной части акватории, а воздушное судно выполняло разведывательную миссию.