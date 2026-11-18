Самолёт Военно-воздушных сил Польши заметили над юго-западной частью Чёрного моря. Его маршрут проследило РИА «Новости» на основании полётных данных.

По информации агентства, воздушное судно поднялось из аэропорта Вроцлава в 13:24 по московскому времени. После вылета борт направился на юго-восток.

Затем самолёт проследовал над юго-западной частью черноморской акватории, пролетел в районе Стамбула и пересёк Мраморное море.

По состоянию на 16:19 мск воздушное судно продолжало движение на юго-восток неподалёку от турецкого города Бурса.

Сведения о назначении полёта и дальнейшей точке следования в сообщении не приводятся. Тип самолёта также не уточняется.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО вблизи своих западных границ. В Москве указывали на наращивание военного присутствия альянса в Европе, тогда как в НАТО соответствующие инициативы объясняют необходимостью сдерживания России.