Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II почти девять часов находился в воздухе, выполняя разведывательный полёт над Чёрным морем. Борт курсировал между центральной и западной частями акватории, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».

Самолёт вылетел 14 ноября из румынского аэропорта имени Михаила Когэлничану в Констанце в 10:05 мск. Около 18:30 разведчик начал снижение на подлёте к Румынии, а в 19:02 приземлился на аэродроме вылета.

ARTEMIS II — переоборудованный американской компанией Leidos бизнес-джет Bombardier Challenger 650, оснащённый оборудованием для радиолокационной разведки. Такие самолёты регулярно появляются над Чёрным морем вблизи Крыма и других южных районов России, а также совершают полёты вокруг Калининградской области.

Ранее Life.ru рассказывал, как 3 ноября этот же американский разведчик провёл девять часов над нейтральными водами Чёрного моря, повторив собственный рекорд. Тогда борт курсировал с запада на восток на высоте около 11 километров и несколько раз приближался к румынско-украинской границе. Аналогичный по продолжительности полёт он совершил в конце июля 2026 года.