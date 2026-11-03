Самолёт-разведчик НАТО вновь провёл девять часов над Чёрным морем
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Самолёт-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, провёл девять часов над нейтральными водами Чёрного моря, повторив собственный рекорд продолжительности полёта. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
«Самолёт Bombardier ARTEMIS II вылетел с аэродрома в румынской Констанце и около 09:40 мск вышел на полёт над южной частью акватории Чёрного моря, курсируя с запада на восток и обратно на высоте около 11 км», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, разведывательный борт несколько раз приближался к району румынско-украинской границы во время разворотов. При этом самолёт не входил в воздушное пространство других прибрежных государств, оставаясь над нейтральными водами.
«На траекторию полёта самолёт выходил через контрольную точку над нейтральными водами в секторе, подконтрольном диспетчерам Болгарии», — уточнил источник.
Аналогичный девятичасовой полёт Bombardier ARTEMIS II совершил в конце июля 2026 года. Нынешняя миссия повторила этот рекорд. При этом накануне, 2 ноября, тот же самолёт более четырёх часов курсировал в районе Калининградской области — над Польшей, Литвой и Балтийским морем.
В конце октября Life.ru сообщал о масштабных учениях НАТО Resolute Reforger 2026, стартовавших в Латвии вблизи российской границы. В манёврах задействовали около трёх тысяч военнослужащих и тысячи единиц военной техники. Учения охватили десять краёв страны, включая приграничные Алуксненский и Балвский. Военные отрабатывали переброску подразделений на большие расстояния, развёртывание сил, обеспечение связи и снабжения, а также взаимодействие с латвийской армией.