Самолёты вместе с экипажами: Россия предложила Вьетнаму схему «мокрого» лизинга

Россия направила Вьетнаму предложения по «мокрому» лизингу самолётов местных авиакомпаний. Сейчас вьетнамская сторона изучает инициативу, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются», — сказал министр. Тема прозвучала на фоне переговоров Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама в Кремле.

При «мокром» лизинге воздушное судно арендуется вместе с экипажем. Подготовкой нормативной базы для проведения подобных сделок Минтранс занимался ещё в 2025 году.

Тогда возглавлявший ведомство Роман Старовойт сообщал о работе над подзаконными актами, которые позволили бы российским перевозчикам брать самолёты вместе с экипажами у иностранных авиакомпаний. Теперь конкретные предложения переданы вьетнамской стороне.

В тот же день Владимир Путин анонсировал скорое введение безвизового режима для граждан Вьетнама. Российский лидер заявил, что Москва уже работает над соответствующим решением.