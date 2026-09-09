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Регион
Опубликовано 9 сентября, 18:57

Самолёты вместе с экипажами: Россия предложила Вьетнаму схему «мокрого» лизинга

Минтранс РФ предложил Вьетнаму передавать самолёты в «мокрый» лизинг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanhliemnguyen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanhliemnguyen

Россия направила Вьетнаму предложения по «мокрому» лизингу самолётов местных авиакомпаний. Сейчас вьетнамская сторона изучает инициативу, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются», — сказал министр. Тема прозвучала на фоне переговоров Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама в Кремле.

При «мокром» лизинге воздушное судно арендуется вместе с экипажем. Подготовкой нормативной базы для проведения подобных сделок Минтранс занимался ещё в 2025 году.

Тогда возглавлявший ведомство Роман Старовойт сообщал о работе над подзаконными актами, которые позволили бы российским перевозчикам брать самолёты вместе с экипажами у иностранных авиакомпаний. Теперь конкретные предложения переданы вьетнамской стороне.

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В тот же день Владимир Путин анонсировал скорое введение безвизового режима для граждан Вьетнама. Российский лидер заявил, что Москва уже работает над соответствующим решением.

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Полина Никифорова
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