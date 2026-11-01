Сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма* пыталась убедить Дональда Трампа поддержать разработанный её братом законопроект о санкциях против России. Ради этого Дарлин Грэм даже предложила президенту США переложить на неё ответственность за возможные последствия ограничений. Подробности разговора в Овальном кабинете она раскрыла в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Встреча состоялась летом 2026 года, вскоре после того, как Дарлин заняла место умершего брата в Сенате. По её словам, Трамп не проявлял особого желания поддерживать санкционную инициативу, которой Линдси Грэм* был буквально одержим при жизни.

Чтобы переубедить американского лидера, новая сенатор предложила ему необычный выход: в случае негативных последствий санкций всю вину можно будет возложить на скорбящую сестру покойного политика. Трамп рассмеялся и назвал собеседницу настойчивой.

Однако ожидаемого результата разговор не принёс. Впоследствии президент приостановил применение большинства санкционных мер. Как пишет WSJ, в частных беседах Дарлин Грэм выражала разочарование таким решением.

Зато встреча неожиданно изменила её собственную политическую карьеру. Именно тогда Трамп предложил Дарлин баллотироваться в Сенат на полноценный шестилетний срок. До разговора с президентом она, по собственному признанию, даже не рассматривала такую возможность.

Теперь сестра покойного республиканца участвует в напряжённой предвыборной борьбе в Южной Каролине. Её соперницей стала демократ Энни Эндрюс, работающая педиатром. Согласно опросам, приведённым WSJ, кандидатки идут практически вровень либо представительница демократов имеет преимущество. При этом за первые две недели октября Эндрюс привлекла 4,5 миллиона долларов пожертвований, а Грэм — менее 600 тысяч.

Ситуация вызвала беспокойство среди части республиканских стратегов и советников Белого дома. Некоторые собеседники издания считали, что партия могла подобрать более опытного кандидата. Однако сам Трамп продолжает поддерживать Дарлин: 29 октября он приехал в Южную Каролину на предвыборный митинг в её поддержку.

Дарлин Грэм заняла место брата после его смерти 11 июля 2026 года. На тот момент Линдси Грэму* был 71 год. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил его сестру сенатором 13 июля, а на следующий день она принесла присягу.

Ранее Life.ru сообщал, что Линдси Грэм* объявил о поддержке Белым домом законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ предусматривал введение пошлин в размере 500% на импорт в США товаров из стран, закупающих российскую нефть и газ. Сенатор рассчитывал, что новые ограничения дадут Трампу дополнительные инструменты давления на Москву.

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