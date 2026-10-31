Трамп назвал тупыми тех, кто требовал ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес критиков, которые требовали от Вашингтона ужесточить санкционное давление на Москву. Американский лидер заявил, что подобные призывы звучали в самый неподходящий момент — когда его администрация вела переговоры с Россией об освобождении гражданина США Стивена Хаббарда. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам 21 октября.

По словам Трампа, сторонники новых ограничений не понимали, насколько деликатной была ситуация и чем могло обернуться подобное решение для переговорного процесса.

«Много тупых людей говорили: «Почему вы не вводите санкции против России?» — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что введение ограничений могло полностью сорвать договорённости об освобождении Хаббарда. По версии Трампа, Москва в таком случае прекратила бы переговоры, а американец остался бы в заключении.

«Если бы я так поступил, мистер Хаббард не вернулся бы домой», — пояснил глава Белого дома.

Речь идёт о 74-летнем Стивене Хаббарде, который провёл в российском заключении более четырёх лет. Его освобождение состоялось 21 октября после обращения Трампа к президенту России Владимиру Путину. Объявление об этом прозвучало во время встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

При этом американский президент ранее утверждал, что Вашингтону не пришлось ничего отдавать взамен за возвращение соотечественника. Однако, объясняя журналистам своё решение приостановить действие части санкционных ограничений, Трамп прямо связал его с ходом переговоров по делу Хаббарда.

Глава США также заявил, что новые санкции можно ввести позднее, если Россия будет вести себя «недобросовестно». Пока же, по его мнению, сохранение переговорных возможностей оказалось важнее немедленного усиления экономического давления на Москву.