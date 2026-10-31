Лавров призвал не питать иллюзий после дизельной сделки России и США

Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг от чрезмерного оптимизма по поводу договорённостей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива. По его словам, рассчитывать на кардинальное улучшение отношений двух стран после одной экономической сделки было бы преждевременно. Об этом министр заявил журналистам по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств G20.

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не стремилась превращать торгово-экономическое сотрудничество в инструмент политического давления. Москва, как пояснил дипломат, готова поддерживать любые предложения, отвечающие взаимным интересам сторон. Однако заявления о том, что соглашение по дизелю якобы позволило прорвать блокаду России, министр назвал поводом для более трезвой оценки происходящего.

«Надо всё-таки опуститься на землю и иллюзий не питать», — подчеркнул глава российского МИД.

По словам Лаврова, далеко не все представители американской власти приветствуют энергетические договорённости с Москвой. В частности, соглашение вызвало недовольство среди конгрессменов и сенаторов США. Министр обратил внимание на критику со стороны сенатора Ричарда Блюменталя, выступившего против поставок российского топлива.

Глава МИД РФ связал такую реакцию с позицией части американского политического истеблишмента, которой, по его оценке, не нравится развитие контактов России и США на президентском уровне. При этом Лавров дал понять, что Москва продолжит рассматривать взаимовыгодные экономические предложения, не связывая их с политическими разногласиями.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров успел коротко пообщаться с госсекретарём США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел G20 в Атланте. Российский министр остался доволен беседой, хотя плотный график американского коллеги, занятого обязанностями принимающей стороны, не позволил провести полноценные переговоры. Тем не менее дипломаты успели затронуть отношения Москвы и Вашингтона, а также обсудить взаимодействие в ООН, «Группе двадцати» и Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве.