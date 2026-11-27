Дети из малообеспеченных британских семей стали просить меньше подарков на Рождество, понимая, что родители испытывают финансовые трудности. Об этом свидетельствуют результаты опроса благотворительной организации Action for Children и финансового общества Nationwide, о которых пишет The Independent.

В исследовании приняли участие две тысячи родителей. Около 77% респондентов признались, что их дети сократили список желаемых подарков, изменили свои пожелания или вовсе перестали что-либо просить. При этом 84% опрошенных стараются скрывать от детей финансовые проблемы.

Одна из собеседниц издания, 25-летняя жительница Лондона Луиза, воспитывает шестилетнюю дочь. Несмотря на работу на полную ставку, женщина не может позволить себе купить ребёнку желанный планшет на Рождество. Вместо этого британка старается предложить дочери более доступные альтернативы, чтобы сохранить для неё атмосферу праздника.

В октябре годовая инфляция в Великобритании достигла максимального за 12 месяцев значения в 3,6%. С января предельный тариф на энергоносители вырастет на 26%, а типичный годовой счёт увеличится на 443 фунта стерлингов. По данным фонда Джозефа Раунтри, за чертой бедности в стране живут около четырёх миллионов детей и 3,5 миллиона родителей трудоспособного возраста.

Тем временем британские власти продолжают финансировать поддержку Украины. Согласно официальным данным правительства, с февраля 2022 года объём обязательств Лондона по оказанию помощи Киеву превысил 35,5 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 16,5 миллиарда приходится на военную поддержку. Великобритания также намерена ежегодно направлять на военную помощь Украине не менее трёх миллиардов фунтов до 2030–2031 финансового года и далее, если потребуется.