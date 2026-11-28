Российские учёные разработали прозрачное покрытие для ран, которое помогает быстрее остановить кровотечение и ускоряет восстановление кожи в три-четыре раза. Новую технологию создали специалисты Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Основой разработки стали два природных компонента — хитозан, получаемый из панцирей членистоногих, и растительный глюкоманнан. Жидкий состав достаточно один раз нанести на повреждённый участок. Через три-пять минут он превращается в тонкую прозрачную плёнку, которая повторяет форму раны, впитывает влагу и постепенно рассасывается. Благодаря прозрачности врачи могут следить за восстановлением тканей, не снимая защитный слой.

Эффективность материала проверили в лабораторных условиях и во время экспериментов на животных. В последнем случае кровотечение прекращалось за 6–8 минут, тогда как в контрольной группе на это уходило около 20 минут. Скорость заживления также оказалась в три-четыре раза выше. К 12-м суткам кожа практически полностью восстанавливалась.

Кроме того, исследователи обнаружили у покрытия антибактериальные свойства. Оно показало эффективность против золотистого стафилококка и синегнойной палочки. В дальнейшем учёные намерены подробнее изучить характеристики состава и подобрать оптимальные условия его производства, хранения и применения.