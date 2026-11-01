Мексиканский боксёр Сауль Альварес вернул себе звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В титульном поединке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он одолел француза Кристиана Мбилли. Соперники провели на ринге все 12 раундов.

Альварес сумел вновь завоевать чемпионский пояс после поражения от американца Теренса Кроуфорда. В предыдущей встрече мексиканец уступил сопернику по очкам и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

До этого Альварес вернул себе статус абсолютного чемпиона, победив кубинца Уильяма Скулла судейским решением. Тогда мексиканец в восьмой раз защитил пояса WBC и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), в шестой раз сохранил титул Всемирной боксёрской организации (WBO), а также завоевал недостающий пояс Международной боксёрской федерации (IBF).

В 2024 году Альварес уже терял звание абсолютного чемпиона мира. Тогда IBF лишила его титула из-за отказа проводить обязательную защиту против Скулла. Вместо этого мексиканец предпочёл встретиться с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой, которого победил решением судей.

Впервые абсолютным чемпионом мира в категории до 76,2 кг Альварес стал в 2021 году. После этого он трижды защитил все чемпионские пояса. В 2022 году мексиканец попытался завоевать титул WBA в весе до 79,38 кг, однако уступил российскому боксёру Дмитрию Биволу по очкам.

За профессиональную карьеру 36-летний Альварес становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях — до 69,9 кг, 72,6 кг, 76,2 кг и 79,38 кг. Теперь в его послужном списке 64 победы, включая 39 нокаутов, три поражения и две ничьи.

Для 31-летнего Мбилли встреча с Альваресом стала первым поражением в профессиональной карьере. До этого француз одержал 29 побед, 24 из которых завершил нокаутом, и один раз сыграл вничью. Ранее он владел поясом временного чемпиона мира WBC и провёл одну успешную защиту. Бой с мексиканцем стал для него первой попыткой завоевать полноценный мировой титул.

По информации Boxing Scene, гарантированный гонорар Альвареса за поединок составит 47 миллионов долларов. Эта сумма может увеличиться благодаря продаже платных трансляций и поступлениям от спонсоров. При этом мексиканец получит примерно вдвое меньше, чем за предыдущий бой с Кроуфордом. Мбилли гарантировали около девяти миллионов долларов.