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Регион
Опубликовано 8 октября, 10:04

Сайт выглядит как настоящий, а внутри вирус: МВД предупредило о новой уловке мошенников

МВД предупредило о мошенниках, распространяющих вирусы через сайты-двойники

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Мошенники начали распространять вредоносные файлы через поддельные сайты известных организаций. Об этом предупредили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Фото © Telegram / Вестник Киберполиции России

Фото © Telegram / Вестник Киберполиции России

Аферисты создают страницы, которые внешне копируют настоящие сайты. Они используют похожий дизайн, логотипы и структуру, однако адрес таких ресурсов отличается от домена легитимного сервиса.

«Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов», — сообщили в МВД.

Пользователям предлагают скачать файл под предлогом установки обновления или проверки безопасности устройства. После загрузки на компьютер или смартфон может попасть вредоносное программное обеспечение.

В ведомстве рекомендуют внимательно проверять адресную строку и доменное имя сайта перед загрузкой файлов. Программы следует устанавливать только из проверенных магазинов приложений, а операционную систему регулярно обновлять и использовать антивирус.

«Разрывают цепочку»: Почему мошенники отказались от переводов на карту
«Разрывают цепочку»: Почему мошенники отказались от переводов на карту

Мошенники всё чаще маскируют свои сообщения под уведомления от государственных ведомств, чтобы заставить россиян перейти по опасным ссылкам и передать конфиденциальные данные. Ранее Life.ru рассказывал, как аферисты под видом налоговых уведомлений сообщают гражданам о задолженности, угрожают блокировкой счетов и пытаются выманить реквизиты банковских карт.

Больше советов о защите денег и новых схемах мошенников — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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