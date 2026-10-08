Сайт выглядит как настоящий, а внутри вирус: МВД предупредило о новой уловке мошенников
МВД предупредило о мошенниках, распространяющих вирусы через сайты-двойники
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Мошенники начали распространять вредоносные файлы через поддельные сайты известных организаций. Об этом предупредили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
Аферисты создают страницы, которые внешне копируют настоящие сайты. Они используют похожий дизайн, логотипы и структуру, однако адрес таких ресурсов отличается от домена легитимного сервиса.
«Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов», — сообщили в МВД.
Пользователям предлагают скачать файл под предлогом установки обновления или проверки безопасности устройства. После загрузки на компьютер или смартфон может попасть вредоносное программное обеспечение.
В ведомстве рекомендуют внимательно проверять адресную строку и доменное имя сайта перед загрузкой файлов. Программы следует устанавливать только из проверенных магазинов приложений, а операционную систему регулярно обновлять и использовать антивирус.
Мошенники всё чаще маскируют свои сообщения под уведомления от государственных ведомств, чтобы заставить россиян перейти по опасным ссылкам и передать конфиденциальные данные. Ранее Life.ru рассказывал, как аферисты под видом налоговых уведомлений сообщают гражданам о задолженности, угрожают блокировкой счетов и пытаются выманить реквизиты банковских карт.
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