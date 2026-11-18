Бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева, заочно осуждённого в России за присвоение денег и связанного с долгами строительной компании на 407,6 миллиона рублей, задержали в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Экс-депутат Саратовской облдумы Алексей Сергеев задержан в США. Фото © SHOT

По информации источника, американские таможенники задержали экс-парламентария во Флориде на основании международного ордера. Мужчина находился за пределами России несколько лет, скрываясь от отечественных правоохранительных органов.

В 2021 году Сергеев перебрался в Майами, где, как утверждает SHOT, старался не привлекать к себе внимания. Чтобы зарабатывать на жизнь, бывший депутат устроился таксистом и перевозил пассажиров на Mercedes-Benz GLE 350. Кроме того, он подрабатывал разнорабочим, занимаясь укладкой плитки в квартирах и частных домах.

В России Сергеев оказался фигурантом уголовного дела, связанного со строительством многоквартирного дома в Саратове. Принадлежавшая ему компания «Стройкомплекс 2002» не смогла завершить объект, в результате чего около 200 участников долевого строительства остались без обещанных квартир.

Как установил суд, бывший депутат организовал сделки по передаче имущественных прав на помещения без фактической оплаты, причинив строительной организации ущерб более чем на 40 миллионов рублей. Впоследствии права пострадавших дольщиков восстановили за счёт средств Фонда развития территорий.

В международный розыск Сергеева объявили ещё в 2018 году. В апреле 2026-го Фрунзенский районный суд Саратова заочно приговорил его к пяти годам колонии общего режима за присвоение в особо крупном размере. В августе областной суд оставил назначенное наказание без изменений.

Кроме уголовного дела, бывший парламентарий столкнулся с крупными финансовыми претензиями. В рамках банкротства застройщика Сергеева привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на сумму свыше 407,6 миллиона рублей.

Дальнейшая судьба задержанного будет зависеть от решений американских властей. Его могут передать иммиграционной службе или другим правоохранительным органам США. При этом задержание не означает автоматической отправки в Россию, поскольку между двумя странами отсутствует договор об экстрадиции.

Ранее Life.ru сообщал, что беглого бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана повторно объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. Экс-парламентария обвиняют в причинении ущерба пайщикам кооператива «Агро вклад» примерно на миллиард рублей, а также в отмывании 41 миллиона рублей.