Россия выдала Китаю обвиняемого в хищении миллиардов юаней у вкладчиков
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Россия экстрадировала в Китай предпринимателя, обвиняемого в присвоении нескольких миллиардов юаней, привлечённых у вкладчиков под видом инвестиций в финансовые проекты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным китайской стороны, с 2018 по 2024 год мужчина через учреждённую им компанию активно привлекал деньги населения, предлагая вложения в различные финансовые продукты. Инвесторам обещали доходность до 11,5% годовых.
При этом у предпринимателя не было ни разрешения регулирующих органов, ни необходимых полномочий для привлечения депозитов от населения. Среди проектов, в которые предлагалось вкладывать средства, оказались не только реальные, но и фиктивные.
По версии китайского следствия, за шесть лет фигурант присвоил депозиты на общую сумму несколько миллиардов юаней. В результате инвесторы понесли крупные финансовые потери.
После возбуждения уголовного дела мужчина покинул Китай и был объявлен в международный розыск. Однако скрыться от правоохранительных органов ему не удалось: около года назад его задержали в Татарстане.
Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос китайской стороны об экстрадиции. В Шереметьево сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и Федеральной службы исполнения наказаний передали обвиняемого представителям правоохранительных органов КНР для дальнейшей доставки в Пекин.
Ранее из Сербии в Россию экстрадировали мужчину, обвиняемого в организации подпольной нарколаборатории в Воронеже. По данным МВД РФ, в 2023 году он оборудовал в жилом доме лабораторию по производству амфетамина для последующего сбыта. После обнаружения запрещённых веществ россиянин скрылся за границей и в октябре 2024 года был объявлен в международный розыск. В марте 2026 года его задержали в Сербии.