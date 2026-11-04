Россия экстрадировала в Китай предпринимателя, обвиняемого в присвоении нескольких миллиардов юаней, привлечённых у вкладчиков под видом инвестиций в финансовые проекты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным китайской стороны, с 2018 по 2024 год мужчина через учреждённую им компанию активно привлекал деньги населения, предлагая вложения в различные финансовые продукты. Инвесторам обещали доходность до 11,5% годовых.

При этом у предпринимателя не было ни разрешения регулирующих органов, ни необходимых полномочий для привлечения депозитов от населения. Среди проектов, в которые предлагалось вкладывать средства, оказались не только реальные, но и фиктивные.

По версии китайского следствия, за шесть лет фигурант присвоил депозиты на общую сумму несколько миллиардов юаней. В результате инвесторы понесли крупные финансовые потери.

После возбуждения уголовного дела мужчина покинул Китай и был объявлен в международный розыск. Однако скрыться от правоохранительных органов ему не удалось: около года назад его задержали в Татарстане.

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос китайской стороны об экстрадиции. В Шереметьево сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и Федеральной службы исполнения наказаний передали обвиняемого представителям правоохранительных органов КНР для дальнейшей доставки в Пекин.