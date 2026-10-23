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Регион
Опубликовано 23 октября, 12:27

Из Болгарии экстрадировали россиянина по делу об убийстве в Москве в 2005 году

Обложка © «МВД Медиа»

Обложка © «МВД Медиа»

Россиянина, обвиняемого в убийстве, совершённом в Москве 21 год назад, экстрадировали из Болгарии. Мужчина скрывался за границей и находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Передача разыскиваемого состоялась 23 октября в аэропорту Софии. Болгарские правоохранители передали его сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН для последующей доставки на родину.

По версии следствия, в 2005 году обвиняемый нанёс другому мужчине ножевые ранения, от которых тот скончался. После возбуждения уголовного дела фигурант покинул Россию и сумел избежать задержания.

Против мужчины было возбуждено дело по статье 105 УК РФ об убийстве. По инициативе московского главка МВД его объявили в международный розыск.

Установить местонахождение беглеца удалось благодаря сотрудничеству с болгарскими правоохранительными органами по каналам Интерпола. Теперь обвиняемого доставят в Россию для проведения следственных действий. Его имя и обстоятельства задержания пока не раскрываются.

Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии
Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии

Ранее Life.ru рассказывал об экстрадиции из ОАЭ россиянина, обвиняемого в убийстве знакомого в Дагестане. По версии следствия, мужчина нанёс приятелю несколько ножевых ранений во время конфликта из-за долга, после чего скрылся за границей. Задержать его удалось при содействии Интерпола.

Больше новостей о громких преступлениях, розыске подозреваемых и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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