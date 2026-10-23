Из Болгарии экстрадировали россиянина по делу об убийстве в Москве в 2005 году

Россиянина, обвиняемого в убийстве, совершённом в Москве 21 год назад, экстрадировали из Болгарии. Мужчина скрывался за границей и находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Передача разыскиваемого состоялась 23 октября в аэропорту Софии. Болгарские правоохранители передали его сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН для последующей доставки на родину.

По версии следствия, в 2005 году обвиняемый нанёс другому мужчине ножевые ранения, от которых тот скончался. После возбуждения уголовного дела фигурант покинул Россию и сумел избежать задержания.

Против мужчины было возбуждено дело по статье 105 УК РФ об убийстве. По инициативе московского главка МВД его объявили в международный розыск.

Установить местонахождение беглеца удалось благодаря сотрудничеству с болгарскими правоохранительными органами по каналам Интерпола. Теперь обвиняемого доставят в Россию для проведения следственных действий. Его имя и обстоятельства задержания пока не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал об экстрадиции из ОАЭ россиянина, обвиняемого в убийстве знакомого в Дагестане. По версии следствия, мужчина нанёс приятелю несколько ножевых ранений во время конфликта из-за долга, после чего скрылся за границей. Задержать его удалось при содействии Интерпола.