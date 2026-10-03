Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии
Экстрадиция Дмитрия Пушкарёва из Грузии. Обложка © Telegram /Baza
Дмитрия Пушкарёва незадолго до нападения на конвоиров ФСИН экстрадировали из Грузии в Россию по делу о серии наркопреступлений. Как пишет «База», вместе с ним 24 сентября на родину доставили его предполагаемого сообщника Корнея Федунова.
Экстрадиция Дмитрия Пушкарёва из Грузии. Видео © Telegram /Baza
По данным канала, в 2023 году Пушкарёв закупил крупную партию наркотиков и организовал её доставку в Магаданскую область для дальнейшего сбыта. Позднее на местной молочной ферме выращивали наркосодержащие растения, а собранный урожай хранили в подсобном помещении под его контролем. Кроме того, он управлял интернет-магазином, через который распространялись запрещённые вещества.
В январе 2024 года через тайник Пушкарёв передал соучастнику более 1,3 килограмма наркотиков. После того как деятельностью группы заинтересовались правоохранители, часть фигурантов уехала за границу. Самого Пушкарёва объявили в международный розыск, а затем задержали на территории Грузии.
Ему вменили создание и участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размерах, незаконные операции с прекурсорами и культивирование наркосодержащих растений. Таким образом, совокупность обвинений могла грозить Пушкарёву пожизненным лишением свободы.
По некоторым данным, именно Пушкарёв оказался тем самым заключённым, который попытался сбежать во время этапирования по территории Кабардино-Балкарии. Ранее он напал на конвой, в результате чего погиб сотрудник из Ставропольского края, ещё три человека получили ранения. Сам Пушкарёв был застрелен. Сотрудников ФСИН, участвовавших в задержании, планируют представить к государственным наградам. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
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