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Регион
Опубликовано 3 октября, 13:17

Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии

Экстрадиция Дмитрия Пушкарёва из Грузии. Обложка © Telegram /Baza

Экстрадиция Дмитрия Пушкарёва из Грузии. Обложка © Telegram /Baza

Дмитрия Пушкарёва незадолго до нападения на конвоиров ФСИН экстрадировали из Грузии в Россию по делу о серии наркопреступлений. Как пишет «База», вместе с ним 24 сентября на родину доставили его предполагаемого сообщника Корнея Федунова.

Экстрадиция Дмитрия Пушкарёва из Грузии. Видео © Telegram /Baza

По данным канала, в 2023 году Пушкарёв закупил крупную партию наркотиков и организовал её доставку в Магаданскую область для дальнейшего сбыта. Позднее на местной молочной ферме выращивали наркосодержащие растения, а собранный урожай хранили в подсобном помещении под его контролем. Кроме того, он управлял интернет-магазином, через который распространялись запрещённые вещества.

В январе 2024 года через тайник Пушкарёв передал соучастнику более 1,3 килограмма наркотиков. После того как деятельностью группы заинтересовались правоохранители, часть фигурантов уехала за границу. Самого Пушкарёва объявили в международный розыск, а затем задержали на территории Грузии.

Ему вменили создание и участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размерах, незаконные операции с прекурсорами и культивирование наркосодержащих растений. Таким образом, совокупность обвинений могла грозить Пушкарёву пожизненным лишением свободы.

СК опубликовал видео с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН в КБР
СК опубликовал видео с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН в КБР

По некоторым данным, именно Пушкарёв оказался тем самым заключённым, который попытался сбежать во время этапирования по территории Кабардино-Балкарии. Ранее он напал на конвой, в результате чего погиб сотрудник из Ставропольского края, ещё три человека получили ранения. Сам Пушкарёв был застрелен. Сотрудников ФСИН, участвовавших в задержании, планируют представить к государственным наградам. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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