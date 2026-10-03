Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии

Дмитрия Пушкарёва незадолго до нападения на конвоиров ФСИН экстрадировали из Грузии в Россию по делу о серии наркопреступлений. Как пишет «База», вместе с ним 24 сентября на родину доставили его предполагаемого сообщника Корнея Федунова.

Экстрадиция Дмитрия Пушкарёва из Грузии. Видео © Telegram /Baza

По данным канала, в 2023 году Пушкарёв закупил крупную партию наркотиков и организовал её доставку в Магаданскую область для дальнейшего сбыта. Позднее на местной молочной ферме выращивали наркосодержащие растения, а собранный урожай хранили в подсобном помещении под его контролем. Кроме того, он управлял интернет-магазином, через который распространялись запрещённые вещества.

В январе 2024 года через тайник Пушкарёв передал соучастнику более 1,3 килограмма наркотиков. После того как деятельностью группы заинтересовались правоохранители, часть фигурантов уехала за границу. Самого Пушкарёва объявили в международный розыск, а затем задержали на территории Грузии.

Ему вменили создание и участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размерах, незаконные операции с прекурсорами и культивирование наркосодержащих растений. Таким образом, совокупность обвинений могла грозить Пушкарёву пожизненным лишением свободы.