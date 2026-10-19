Сборная России завоевала 17 медалей на World Skate Games в Парагвае

Российские спортсмены завоевали 17 медалей на Всемирных роллер-играх World Skate Games в Асунсьоне, столице Парагвая. В копилке национальной команды оказались семь золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. Россия заняла седьмое место в общем медальном зачёте.

Для россиян турнир стал особенно важным: впервые после снятия ограничений спортсмены смогли выступить с национальным флагом и гимном. И возвращение на международную арену сразу принесло команде внушительный урожай наград.

«В августе мы говорили: ушли нейтральными – вернемся медальными. Так и вышло: семь раз на награждении звучал гимн России, 17 раз наш флаг реял над подиумом у роллеров», — заявил президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин.

Особенно успешно российские спортсмены выступили в дисциплинах роллер-спорта. Софья Анисимова завоевала два золота во фристайл-слаломе, Вероника Жерельникова отметилась победой и мировым рекордом в прыжках в высоту, а Роман Щапов и Маргарита Комаровская стали лучшими в парном слаломе.

Сборная России по хоккею на роликах также дебютировала на World Skate Games. В своём первом выступлении команда заняла шестое место среди 19 участников.

Масштабные соревнования проходили со 2 по 18 октября и объединили представителей 91 страны. В программе были 11 видов спорта, включая скейтбординг, роллер-спорт и самокатные дисциплины. Всего в турнире участвовали более шести тысяч спортсменов, тренеров и представителей команд.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении российских скейтбордистов и роллеров на международные соревнования с флагом и гимном. В августе Международная федерация World Skate восстановила права российской федерации. До этого спортсмены с 2024 года выступали в нейтральном статусе.