Сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули с обыском к военнослужащему Главного управления разведки Минобороны страны. По словам адвоката Маси Найема, силовики выбили дверь, повалили его подзащитного на землю и надели на него наручники. Об этом юрист сообщил на своей странице в соцсетях.

«Прямо сейчас проходит обыск у сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Проводит его СБУ. Выбили дверь. Повалили на землю. Надели наручники. Я, как адвокат военнослужащего, прибыл на место», — написал Найем.

Адвокат предположил, что следственные действия связаны с так называемым делом Монако — расследованием покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Найем также обвинил сотрудников СБУ в нарушении установленного порядка. По его утверждению, перед проведением обыска силовики должны были дождаться представителей внутренней безопасности ГУР, однако не сделали этого.

Дело, о котором упомянул адвокат, связано со взрывом 29 июня 2026 года в жилом доме в Монако. В результате нападения пострадали Ермолаев и члены его семьи. Среди раненых оказались спутница бизнесмена и их несовершеннолетний сын.

Позднее правоохранители установили предполагаемую исполнительницу покушения — гражданку Украины Анастасию Березовскую. В июле её тело обнаружили под Киевом. По делу об убийстве женщины задержали действующего сотрудника ГУР и бывшего украинского правоохранителя. Следствие также проверяет возможную причастность фигурантов к нападению в Монако.

Сам Ермолаев ранее публично обвинил сотрудников украинской военной разведки в организации покушения. В ГУР эти заявления отвергли, назвав их оценочными политическими утверждениями, которые могут навредить расследованию.

Пока не уточняется, является ли военнослужащий, у которого 6 ноября проходит обыск, одним из ранее установленных фигурантов дела. Украинские силовые ведомства на момент первоначального сообщения адвоката официально не подтвердили проведение следственных действий.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил сотрудников ГУР в организации покушения на него в Монако. Предприниматель утверждал, что к подготовке взрыва могли быть причастны действующие офицеры военной разведки, в том числе лица, близкие к руководству ведомства. Ермолаев потребовал провести независимое расследование обстоятельств нападения.