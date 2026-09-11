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Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:52

Украинцы массово бегут в Белоруссию из Черниговской области: СБУ усилила контроль

ТАСС: В Черниговской области СБУ усилила контроль за бегством граждан в Беларусь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Служба безопасности Украины и полиция усилили контроль в Черниговской области, чтобы не допустить бегства жителей в Белоруссию. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области СБУ и полиция усилили контроль по недопущению бегства украинцев в Белоруссию. Задержано несколько человек по подозрению в переправке людей через границу», — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Правительство Украины ввело специальный режим в километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией. Режим запрещает там свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение граждан и работы, не связанные с боевыми действиями.

Украина ограничила свободное нахождение граждан в приграничных районах ещё после начала боевых действий, а позднее власти неоднократно ужесточали правила из-за попыток незаконного пересечения границы. Отдельный режим действует в пятикилометровой приграничной полосе, а непосредственно вдоль границы с Россией и Белоруссией установлена специальная полоса шириной до одного километра, где запрещено свободное пребывание граждан без разрешения военных. На фоне продолжающейся мобилизации украинские пограничники регулярно сообщают о задержании мужчин, пытающихся нелегально покинуть страну, однако основными маршрутами такого бегства остаются западные границы Украины — прежде всего с Румынией и Молдавией.

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Анастасия Никонорова
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