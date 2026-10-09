Щёки набиты, совесть чиста: Голодные бурундуки устроили нашествие в Красноярском крае

В Красноярском крае голодные бурундуки устроили настоящее нашествие на вольеры копытных, ежедневно растаскивая предназначенную для них еду. О проделках полосатых воришек рассказали сотрудники центра охраны дикой природы «Инстинкт».

В Красноярском крае бурундуки устроили набеги на кормушки центра «Инстинкт». Видео © Telegram / АНО «Центр «Инстинкт»

«Они деловито ныряют в кормушки, набивают защёчные мешки и уносят добычу в свои зимние кладовые. Теперь наши запасы кормов тают заметно быстрее. Нам не жалко: этот год голодный для всех жителей леса», — говорится в сообщении.

Вместе с тем постоянно кормиться на территории центра бурундукам нельзя. В итоге специалисты решили помочь прожорливым соседям подготовиться к холодам. Для этого им выделили целых полмешка зерна. Такой запас позволит поддержать зверьков, не отдавая им еду других подопечных учреждения.

Ранее на Байкале бурундук попытался украсть у блогера Дениса Ерохина пачку острой лапши. Грызун пробрался в палатку, привлечённый запахом еды. Вместо привычных орехов или семечек он выбрал упаковку быстрого приготовления, которая была больше его самого. зверёк не испугался присутствия человека и продолжал бороться за добычу. Блогер успел отобрать пачку, однако бурундук не сдался. Через некоторое время он вернулся в палатку и снова попытался завладеть угощением.