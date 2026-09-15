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Опубликовано 15 сентября, 13:53

Счета за границей ударили по мандату: Главу Новосибирского райсовета лишили полномочий

Главу Новосибирского райсовета Зубкова лишили полномочий из-за зарубежных счетов

Сергей Зубков и его жена Екатерина Новикова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ecnovikova

Сергей Зубков и его жена Екатерина Новикова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ecnovikova

Председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зубков досрочно лишился полномочий из-за зарубежных счетов, обнаруженных у его супруги. Данную информацию передаёт «Сиб.фм».

В Новосибирске жена депутата Зубкова послала подписчиков на три буквы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ecnovikova

В Новосибирске жена депутата Зубкова послала подписчиков на три буквы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ecnovikova

Поводом для разбирательства стали результаты проверки, после которой надзорное ведомство потребовало от местных парламентариев прекратить работу Зубкова. Однако коллеги эту инициативу не поддержали. Тогда прокуратура обратилась в инстанцию и добилась отмены прежнего решения.

Согласно материалам дела, зарубежные счета обнаружили у супруги председателя Екатерины Новиковой. Именно это стало основанием для претензий по антикоррупционным требованиям. В итоге полномочия главы райсовета прекратили досрочно.

История получила дополнительную огласку из-за публикаций Новиковой в соцсетях. Она делилась кадрами из зарубежных поездок, в том числе из государств, которые Россия относит к недружественным.

До этого Екатерина оказалась в центре скандала из-за публикаций из зарубежных поездок. Пользователи раскритиковали её фотографии из Дубая, после чего женщина обматерила недовольных и потребовала, чтобы они покинули страницу.

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Юлия Сафиулина
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