Депутат Самокиш может лишиться мандата из-за поста про смерть Чака Норриса

Партия «Единая Россия» планирует рассмотреть поведение депутата Госдумы Владимира Самокиша, который устроил перепалку с подписчиками своего Telegram-канала 20 марта. В партии сочли действия народного избранника неподобающими и нарушающими устав организации. Об этом пишет газета «Ведомости».

Конфликт начался с поста парламентария о смерти Чака Норриса, где он в грубой форме предложил аудитории выразить скорбь. Когда комментаторы возмутились такой подачей, автор публикации начал отвечать им оскорблениями. Впоследствии скандальная запись была удалена, однако скриншоты успели разойтись по Сети.

На следующий день политик опубликовал извинения, но сделал это в весьма специфической манере. Он заявил, что «полковник Макаров В. С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа». После этого мужчина отключил возможность комментирования публикаций.

По мнению представителей ЕР, подобная риторика дискредитирует партию и нарушает этические нормы. Устав объединения обязывает членов политсилы проявлять сдержанность и не допускать высказываний, унижающих человеческое достоинство.

Собеседники в руководстве «Единой России» не исключают самых жестких мер — вплоть до лишения партбилета и сложения депутатских полномочий.

Чак Норрис ушёл из жизни 20 марта в возрасте 86 лет. Последние дни актёр провёл на Гавайях, не оставляя тренировок и оставаясь на связи с близкими. За несколько часов до случившегося он разговаривал с приятелем и был в хорошем расположении духа, но внезапно состояние ухудшилось — потребовалась срочная госпитализация. Кинообзорщик Badсomedian в беседе с Life.ru вспомнил самую известную в России роль легенды боевиков.