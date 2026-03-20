Badcomedian вспомнил для Life.ru персонажей Чака Норриса, которых особо полюбили в России

Актёр Чак Норрис был для российской аудитории прежде всего шерифом Уокером из культового сериала «Техасский рейнджер», который показывали по центральным каналам. Об этом в беседе с Life.ru вспомнил кинокритик Евгений Баженов, широко известный под псевдонимом Badcomedian.

«Чак Норрис — человек-мем, самый популярный... Сам актёр и мемы с ним были очень популярны. В России это, естественно, «Техасский рейнджер», шериф Чак Норрис... «Уокер» — самый популярный, наверное, в России его персонаж», — сказал Баженов.

Он отметил, что старшее поколение на Западе помнит актёра совсем молодым — по фильмам с Брюсом Ли. Также кинокритик выделил картину времён перестройки, «жуткую клюкву» о нападении России на Америку, где Чак Норрис «из ракетницы людей убивал».

«Это ужасно смешная клюква. И там очень много забавных моментов. И там очень злой злодей, очень харизматичный», — поделился Баженов.

Кинокритик признался, что известие о смерти Норриса стало для него неожиданным — актёр казался бодрым и активно показывал в социальных сетях развитую физическую форму.

«Я не ожидал такого, потому что он казался бодрым, весьма бодрым ещё человеком. Хотя возраст, конечно, у него ого-го», — отметил он.

Чак Норрис ушёл из жизни 20 марта в возрасте 86 лет. Незадолго до этого легендарный актёр находился на Гавайях, где тренировался и общался с другом по телефону. Очевидцы рассказывали, что он был в приподнятом настроении. Однако внезапно ему потребовалась экстренная медицинская помощь, и он был срочно госпитализирован.