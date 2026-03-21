Жан-Клод Ван Дамм опубликовал архивное фото после смерти Чака Норриса

Звезда «Универсального солдата» Жан-Клод Ван Дамм обратился к поклонникам после известия о смерти легендарного актёра Чака Норриса. В своём посте в соцсетях он выразил глубокие соболезнования семье друга и коллеги.

«Приношу глубочайшие соболезнования в связи с кончиной моего друга Чака Норриса. Мы знали друг друга с молодости, и я всегда испытывал к нему уважение. Моё сердце и молитвы с его семьёй. Буду помнить всегда», — написал он.

Актёр также опубликовал архивную фотографию с Чаком, на которой они предстали молодыми. Норрис был на пике своей формы, а Ван Дамм только начинал свой головокружительный путь.

Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дамм в молодости. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jcvd

Чак Норрис ушёл из жизни 20 марта в возрасте 86 лет. Последние дни актёр провёл на Гавайях, не оставляя тренировок и оставаясь на связи с близкими. За несколько часов до случившегося он разговаривал с приятелем и был в хорошем расположении духа, но внезапно состояние ухудшилось — потребовалась срочная госпитализация. Кинообзорщик Badсomedian в беседе с Life.ru вспомнил самую известную в России роль легенды боевиков.