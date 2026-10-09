Сдал больше, чем нужно? С 2027-го за каждый такой ЕГЭ дадут бонусные баллы

С 2027 года поступающие в российские вузы смогут добавить к своему результату от 15 до 25 баллов за те предметы ЕГЭ, которые они сдали, но не использовали в основном конкурсе. Это следует из проекта приказа Минобрнауки, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт о математике, физике, химии, информатике и биологии. Сейчас, как пояснили в ведомстве, выпускник, сдавший сверх нужного, к примеру, физику или химию, никак не может это использовать при поступлении. По замыслу министерства, новое правило это исправит: баллы за лишний экзамен будут начисляться по желанию самого абитуриента.

Нововведение затронет математические, естественно-научные и инженерные направления. Дополнительный, четвёртый вступительный экзамен при этом вводить не планируют — решение о сдаче ещё одного предмета человек принимает сам. Бонусы дадут только за те дисциплины, что связаны с будущей специальностью.

Размер прибавки зависит от набранных баллов. За результат от 60 до 74 баллов добавят 15, за 75—89 — 20, а за 90—100 баллов абитуриент получит максимальные 25 дополнительных баллов.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобрнауки сократило перечень школьных олимпиад, результаты которых дают преимущества при поступлении в российские вузы. По словам советника президента РФ Елены Ямпольской, на 2026/27 учебный год в него вошли 60 соревнований вместо прежних 83.