Роскошную яхту Bandido 90, которую ранее связывали с семьёй экс-президента Украины Виктора Януковича, продали через международных брокеров. По данным Mash, последняя заявленная стоимость судна составляла €3,3 млн, однако фактическая сумма сделки не раскрывается.

О продаже 27,9-метровой моторной яхты стало известно 14 октября. Покупателя представляла Анна Смага из польской компании Sunseeker Poland, а интересы продавца — Янник Дреттман из Drettmann Yachts. Имя нового владельца осталось неизвестным.

У Bandido непростая история. В разные годы судно связывали со старшим сыном бывшего украинского президента Александром Януковичем, который увлекался яхтингом. По имеющимся сообщениям, в 2007 году он приобрёл яхту за €5,9 млн. Однако позднее Александр отрицал принадлежность судна своей семье.

В Испании нашли покупателя на яхту Bandido с заявленной ценой €3,3 млн. Фото © Telegram / Mash

В 2010 году Bandido появилась в Балаклаве, где семья Януковичей развивала частный яхт-клуб. Связанные с Александром компании получили в долгосрочную аренду участок набережной и приобрели исторические здания, которые впоследствии отреставрировали.

Несколько лет яхта находилась у берегов Крыма. Её замечали в Балаклаве, Севастополе и Ялте. После событий 2014 года судно покинуло Черноморский регион и перебралось в Средиземное море.

С яхтой также связывали слухи о бегстве Виктора Януковича с Украины во время Евромайдана. В дальнейшем судно использовали для аренды в турецком Фетхие, а затем модернизировали. Позже яхта находилась на юге Испании под португальским флагом.

Bandido построили на тайваньской верфи Jade Yachts в 2007 году. Судно предназначено для продолжительных морских путешествий и оборудовано просторными гостевыми помещениями, зонами отдыха и баром. За время эксплуатации оно прошло несколько модернизаций.