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Регион
Опубликовано 3 сентября, 05:02

Сечин на рабочем завтраке ВЭФ решительно отодвинул всю посуду

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на рабочем завтраке Восточного экономического форума (ВЭФ) отодвинул всю посуду. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Игорь Сечин. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Игорь Сечин решительно отодвинул всю посуду. Сразу дал понять, что пришёл не завтракать, а работать», — пишет Юнашев.

Путин встретился с президентом Индонезии Субианто на ВЭФ
Путин встретился с президентом Индонезии Субианто на ВЭФ

Ранее Life.ru писал, что рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов. Гостям подадут гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами и уху из осетра.

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Тимур Хингеев
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