Сечин на рабочем завтраке ВЭФ решительно отодвинул всю посуду

Ранее Life.ru писал, что рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов. Гостям подадут гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами и уху из осетра.