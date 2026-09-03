Сечин на рабочем завтраке ВЭФ решительно отодвинул всю посуду
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на рабочем завтраке Восточного экономического форума (ВЭФ) отодвинул всю посуду. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Игорь Сечин. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Игорь Сечин решительно отодвинул всю посуду. Сразу дал понять, что пришёл не завтракать, а работать», — пишет Юнашев.
Ранее Life.ru писал, что рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов. Гостям подадут гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами и уху из осетра.
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